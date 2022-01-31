Минсельхоз допустил возможность роста цен на молочную продукцию

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз допускает дальнейший рост цен на молочную продукцию в РФ, но не считает, что он будет резким.

"На фоне продолжающегося повышения затрат на электроэнергию, логистику, ветпрепараты, упаковку и другие составляющие себестоимости возможны случаи пересмотра цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей", - говорится в сообщении ведомства.

При этом Минсельхоз отмечает, что "несмотря на существенное увеличение издержек производителей, на протяжении всего прошлого года динамика цен на молоко и молочную продукцию оставалась ниже темпов продовольственной инфляции". Предприятия отрасли максимально сдерживают рост за счет оптимизации внутренних процессов и снижения собственной маржинальности.

Минсельхоз напоминает о мерах, принятых для обеспечения стабильной ценовой ситуации на молочном рынке, которые в том числе позволяют сократить издержки производителей. Это, в частности, ограничение экспорта зерна, которое, как считают в ведомстве, способствовало сдерживанию цен на корма. Кроме того, животноводам доступны льготные краткосрочные кредиты на приобретение ветпрепаратов и кормов, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока. В прошлом году на компенсацию части затрат на закупку кормов для молочного животноводства было дополнительно направлено 10,6 млрд рублей субсидий.

Кроме того, с учетом удорожания материалов и работ Минсельхоз прорабатывает вопрос уточнения предельной стоимости скотоместа при расчете компенсации части понесенных затрат на проекты строительства и модернизации животноводческих комплексов, реализация которых начата с 2022 года.

"Принимаемые меры в целом позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции. Минсельхоз не ожидает резкого роста цен в этом сегменте в 2022 году", - говорится в сообщении.

Danone предупредил о подорожании

Между тем, как сообщил в понедельник "Коммерсантъ", один из ведущих производителей молочной продукции в РФ Danone уведомил ритейлеров об удорожании части ассортимента почти на 10% с февраля на фоне роста себестоимости производства.

Как сообщается в письме вице-президента по продажам Danone в РФ Майка Тигнола, на которое ссылается издание, это решение мотивировано тем, что цены на биржевые молочные продукты в декабре 2021 года достигли максимальных значений, что сказалось и на российском рынке. Так, масло жирности 72,5% за год подорожало на 45%, до 430 рублей за 1 кг, сухое обезжиренное молоко - на 35%, до 250 рублей за 1 кг.

Кроме того, в Danone ссылаются на рост стоимости упаковки за четвертый квартал 2021 года в среднем на 6,9%, рост расходов на логистику на 6,7%, повышение затрат на обработку товаров, аренду и т.д.

В Danone прогнозируют, что тренд на рост цен на сырье сохранится и в 2022 году. По оценкам компании, цены на сырое молоко в России в первом квартале 2022 года вырастут еще на 17%. Сахар и подсластители за первую половину 2022 года могут подорожать на 11,6%, фруктово-ягодные наполнители - на 7,4%.

Как сообщалось, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минсельхозу и ФАС держать на постоянном контроле ценовую ситуацию на рынке продовольствия и максимально быстро реагировать на ее изменение.