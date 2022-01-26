ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 25-26 января.

Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв сообщил также, что планирует продолжить сокращение объема программы выкупа активов и планирует свернуть ее в марте.

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