Глава ФРС заявил, что ожидает замедления инфляции в США в течение этого года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Усиление темпов роста потребительских цен распространилось на экономику США, однако ожидается, что в течение этого года инфляция замедлится, заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Инфляция "намного выше" целевого показателя Федрезерва, отметил он. Проблемы, вызванные пандемией COVID-19, продолжают выступать причиной высокой инфляции. При этом последняя волна пандемии окажет негативное воздействие на экономическую активность в первом квартале.

Пауэлл сказал, что экономика страны продемонстрировала большую силу и устойчивость. Денежно-кредитная политика ФРС будет адаптироваться к изменениям в экономике.

Он отметил также, что экономика больше не нуждается в сильном уровне поддержки со стороны Федрезерва.

Глава американского ЦБ сказал, что размер баланса ФРС гораздо больше, чем необходимо. Члены Федрезерва продолжают обсуждать вопрос его сокращения, и это будет происходить упорядоченным и предсказуемым образом. После первого повышения процентных ставок состоится по крайней мере еще одно заседание, на котором будет обговариваться решение об уменьшении баланса, отметил Пауэлл.

При этом, по его словам, у ФРС достаточно возможностей для маневра в плане величины подъема ставок без того, чтобы повредить рынку труда. Он отметил заметный прогресс в этой сфере и описал ситуацию на рынке труда как "очень сильную", сообщает The Wall Street Journal.

Пауэлл заявил, что курс политики ФРС сейчас весьма неопределенный. При этом он указал на очень широкую поддержку действий Федрезерва на пути к повышению ставок.

Он сказал, что члены Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) намереваются поднять процентные ставки на мартовском заседании.

FOMC сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам январского заседания, которое завершилось в среду. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв сообщил, что планирует продолжить сокращение объема программы выкупа активов и намерен свернуть ее в марте.

Кроме того, на фоне инфляции существенно выше 2% годовых при сильной ситуации на рынке труда, члены комитета ожидают, что "вскоре будет уместно поднять целевой диапазон ставки".

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