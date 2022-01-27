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Разрешена приватизация принадлежащих ОЗК 25,5% Пермского мукомольного завода

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правительство разрешило продажу 25,5% акций Пермского мукомольного завода, которые принадлежат "Объединенной зерновой компании" (ОЗК). Такое распоряжение от 25 января опубликовано на официальном портале правовой информации.

Торги пройдут в форме аукциона, актив будет выставлен на продажу по цене не ниже рыночной, определенной на основе отчета независимого оценщика.

Решение принято в соответствии с законом "О приватизации государственного и муниципального имущества".

ОЗК была создана 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. Владельцами компании являются государство (50% плюс 1 акция) и "Деметра Холдинг" (50% минус 1 акция), на основе которого ВТБ формирует зерновой холдинг.

ОЗК ВТБ Деметра Холдинг Правительство Пермский мукомольный завод

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