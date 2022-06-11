ОЗК может направить прибыль за 2021 год на инвестиционные проекты

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) может направить прибыль за 2021 год на реализацию инвестиционных проектов.

Согласно распоряжению правительства, подписанному 8 июня 2022 года и размещенному на официальном портале правовой информации, Минфину, Минсельхозу и Росимуществу поручено при подготовке проектов директив представителям интересов РФ для участия в заседании совета директоров и годовом собрании акционеров ОЗК не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год "в целях финансирования инвестиционных проектов, предусмотренных долгосрочной программой развития компании на период до 2024 года".

Минсельхозу поручено обеспечить контроль за расходованием прибыли ОЗК и сроками реализации инвестпроектов.

Как сообщалось чистая прибыль компании по итогам 2021 года выросла более чем в два раза и достигла 4,6 млрд рублей.

В 2021 году компания выплатила дивидендов на 294 046 000 рублей против 393 062 000 рублей годом ранее.

ОЗК была создана 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры зернового рынка РФ, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. Владельцами компании являются государство (50% плюс 1 акция) и "Деметра Холдинг" (50% минус 1 акция), на основе которого ВТБ формирует зерновой холдинг.

В настоящее время в группу ОЗК входят 9 элеваторов общей мощностью хранения 720 тысяч т, 3 перерабатывающих предприятия мощностью 490 тысяч т в год, два портовых терминала общей мощностью перевалки 7,8 млн т в год, в том числе ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП).

Компания более 20 лет выполняет функции государственного агента по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна.