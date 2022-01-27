Глава МИД ФРГ признала сильную зависимость Германии от импорта газа и нефти из РФ
Москва. 27 января. INTERFAX.RU - У Германии сохраняется сильная зависимость от поставок энергоносителей из РФ, однако ситуация с обеспечением энергией в стране стабильная, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Германия надежно обеспечена энергией, даже если, несомненно, в настоящий момент мы еще очень сильно зависим от российского нефтяного и газового импорта", - сказала Бербок изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
"Расширить наш энергетический баланс различными возобновляемыми источниками энергии - это важный вклад в укрепление энергобезопасности", - добавила министр.
Ранее в четверг она также сказала, что санкции ЕС против РФ из-за Украины могут коснуться газопровода "Северный поток 2".