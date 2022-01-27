Нуланд заявила, что США добьются остановки СП-2 в случае нападения РФ на Украину

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - США так или иначе добьются остановки "Северного потока 2" в случае, если Россия нападет на Украину, заявила в четверг замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

"Если Россия вторгнется на Украину, то, так или иначе, "Северный поток 2" не заработает", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос о том, почему США столь уверены в этом, Нуланд заявила, что основывается на консультациях Вашингтона с Берлином.

Также Нуланд сообщила о готовности Соединенных Штатов провести дальнейшие переговоры с Россией по безопасности в любой момент, когда в Москве тоже будут к этому готовы.

"Вчера Россия получила наши ответы и заявила, что ей нужно некоторое время на их изучение. Поэтому мяч на ее стороне поля. Мы готовы к переговорам, на двустороннем уровне, при участии НАТО, ОБСЕ, как только Россия тоже будет готова", - сказала она.

Нуланд отметила, что сейчас "наступило время дипломатии и трезвого рассудка".

Ранее представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что "Северный поток 2" не заработает в случае вторжения РФ на Украину. Дипломат отметил, что в настоящее время газопровод еще не введен в строй, и окончательная реализация проекта является для США, Германии и трансатлантического сообщества "рычагом воздействия" на Россию, а не рычагом воздействия Москвы на Запад.

Ранее посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что США и некоторые европейские страны оказывают давление на ФРГ по проекту "Северный поток 2", однако Германия сохраняет самостоятельную позицию в пользу запуска газопровода. Представитель Белого дома Джен Псаки в среду сообщила о том, что администрация США в случае нападения РФ на Украину будет стремиться к санкциям, которые ударят по экономическим интересам российского руководства.