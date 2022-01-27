РФ к 2024 году привлечет до 600 млрд руб. в климатические проекты

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Россия планирует к 2024 году привлечь до 600 млрд рублей инвестиций в климатические проекты, включая "зеленые облигации" на сумму более 400 млрд рублей, а также вовлечь в климатические проекты до 15 млн га лесов на землях сельхозназначения и до 29% площади резервных лесов.

Все это позволит увеличить на 10% поглощающую способность российских экосистем, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании "О ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 г.".

Она отметила, что в настоящее время Россия сосредоточена на мерах по адаптации экономики к возникающим внешним вызовам климатической повестки. В бюджете на реализацию инициативы на три года заложены средства в объеме 10,9 млрд руб., в том числе на 2022 год в объеме более 4,5 млрд руб. Уже приняты ряд важнейших регулирующих документов, в том числе Стратегия развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, Федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов", утверждены критерии проектов устойчивого развития, так называемая зеленая таксономия, подготовлены условия для "зеленого" финансирования.

"К 2024 году создаем систему высокоточного мониторинга парниковых газов, которая позволит дать объективную оценку поглощающей способности наших экосистем и прогнозировать изменения климата. Также планируется привлечь до 600 млрд руб. инвестиций в климатические проекты, включая размещение "зеленых" облигаций на сумму более 400 млрд. рублей. К 2024 году будут созданы условия для вовлечения в климатические проекты до 15 млн га лесов на землях сельхозназначения и до 29% площади резервных лесов. Все это позволит увеличить на 10% поглощающую способность российских экосистем", - сказала Абрамченко.

"Наши действия требуют подтверждения и верификации внутри страны и признания на мировой арене. К 2024 году планируем обеспечить утверждение 78 национальных стандартов в сфере климата. В 2021 году уже утвердили пять. Также к 2024 году будет создана система аккредитации российских верификаторов, которая должна получить международное признание. Кроме того, будет синхронизирована международная и национальная инфраструктура для реализации климатических проектов в рамках Парижского соглашения, что позволит обеспечить международное признание российских углеродных единиц и возможность их международного оборота", - добавила она.