Штрафы за превышение квот по выбросам составят до 10% годовой выручки предприятий

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Минприроды предложило ввести административные штрафы для компаний и индивидуальных предпринимателей за превышение установленных квот по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.

Соответствующий проект федерального закона ведомство выложило на портале regulation.gov.ru. Общественное обсуждение законопроекта продлится до 9 февраля.

Министерство предложило ввести в КоАП штрафы для юрлиц в размере от одной двадцатой до одной десятой части выручки за год, предшествующий нарушению (но не менее 4 млн рублей), для ИП - в размере от 500 тысяч до 800 тысяч рублей.

Также предлагается ввести штрафы за непредоставление сведений для сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, а также за отсутствие планов мероприятий по достижению квот выбросов (в случае невозможности соблюдения установленных квот) или невыполнение этих мероприятий. В этих случаях взыскание составит для должностных лиц - 10-20 тысяч рублей, ИП - 20-30 тысяч рублей, юрлиц - 50-100 тысяч рублей.

За необеспечение доступа на территорию загрязняющего воздух объекта для уточнения сведений о выбросах предлагается штрафовать должностных лиц на 20-30 тысяч рублей, юридических лиц - на 50-100 тыс. рублей. За повторное правонарушение предусмотрены административные штрафы в размере 50-70 тысяч рублей и 100-250 тысяч рублей соответственно.

Госдума в конце 2021 года приняла в первом чтении законопроект об установлении на территории Сахалинской области эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов. В этом регионе идет инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов, внедряется квотирование выбросов парниковых газов регулируемых организаций. При установлении платы за невыполнение квоты планируется исходить из среднемировой цены на выбросы парниковых газов в $2 за тонну СО2 и средней цены квоты в Европейской системе торговли квотами - 25 евро за тонну СO2.

На федеральном уровне закон о национальной системе торговли углеродными выбросами был принят летом 2021 года. Он вводит обязательную отчетность для ряда российских компаний о выбросах парниковых газов, создает контуры национальной системы торговли углеродными выбросами, однако не предполагает штрафов и не прописывает целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов.