CEO "КАМАЗа" рассказал, как компания работает без простоев в условиях дефицита чипов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Пополнение запаса автокомпонентов впрок в связи с глобальным дефицитом чипов и проблемами в логистике неудобно "КАМАЗу" с точки зрения финансов, но позволяет производству работать без простоев, сообщил гендиректор компании Сергей Когогин в интервью RTVI.

"Очень по-разному было в период всех этих двух лет пандемийных. Китай границу закрывал из-за пандемии в той же Маньчжурии - для нас это основной переход. Какие-то политические события на западной границе останавливали. Сейчас стало ясно, что наша система поставок "точно вовремя" работает плохо. Мы пришли с этим пониманием к тому, что стали увеличивать запасы", - рассказал Когогин.

Он отметил, что сроки доставки товаров из Китая в Россию за время пандемии выросли в два раза, что заставляет "КАМАЗу", соответственно, удваивать запасы компонентов для автопроизводства. "Мы предприняли такие шаги. Это нам по финансовым показателям совсем не нравится, но в то же время это позволяет работать спокойно. Ведь мы же, собственно, не стояли во время "омикрона" вообще", - отметил гендиректор "КАМАЗа".

По словам Когогина, в связи с пандемией компания находится в особенно тесном контакте с поставщиками. "Я давно работаю на одном месте, и у меня есть личный контакт практически со всеми крупными поставщиками - всегда могу набрать человека и поговорить", - добавил топ-менеджер.

По его мнению, проблема дефицита полупроводников в автопроме решится не раньше 2023 года. "Я думаю, в этом году точно нет. Но в следующем году эту проблему решит наша планета, потому что мощности развиваются. Просто это невозможно сделать одномоментно", - сказал он.

На вопрос о понесенных в связи с пандемией убытках "КАМАЗа", Когогин ответил: "Мы ничего не потеряли, мы приобрели. Наши финансовые показатели за два пандемийных года отличаются стабильностью и стабильным ростом".

Как сообщалось, выручка "КАМАЗа" по МСФО за 2020 г. составила 217 млрд руб. (+12% к 2019 г.), чистая прибыль - 3,1 млрд руб. против убытка в 2 млрд руб. годом ранее. По РСБУ компания за 2020 г. получила чистую прибыль в размере 1,55 млрд руб. против убытка в 1,5 млрд руб. в 2019 г., выручка достигла 185,9 млрд руб. (+16%).

За I полугодие 2021 г. чистая прибыль "КАМАЗа" по МСФО составила 4 млрд руб. против 32 млн руб. годом ранее, выручка 118,9 млрд руб. (+40%) Чистая прибыль компании по РСБУ за этот период выросла в годовом выражении в 5,1 раза - до 2,8 млрд руб., выручка увеличилась в 1,5 раза и составила 112,3 млрд руб.

Как ранее сообщал Когогин, выручка "КАМАЗа" по МСФО в 2022 г., по плану компании, должна вырасти до 270 млрд руб. против ожидаемых 250 млрд руб. по итогам 2021 г. Прогнозы прибыли по итогам 2021 г. автопроизводитель не озвучивал.

Основными акционерами "КАМАЗа" являются "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (23,54%, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 50% этой компании принадлежит Виталию Мащицкому, 30% - гендиректору "КАМАЗа" Когогину, 20% - у Рубена Варданяна) и германская Daimler AG (15%). В числе миноритариев компании - KAMAZ International (4,25%), Евразийский банк развития (ЕАБР, 3,72%) и структура правительства Татарстана - АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).