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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

Попавший под санкции "КАМАЗ" пообещал выполнить обязательства перед поставщиками

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Производитель тяжелых грузовиков ПАО "КАМАЗ", попавший под санкции Евросоюза, согласовал с российским правительством план дальнейших действий и намерен выполнять обязательства перед поставщиками, заявил гендиректор предприятия Сергей Когогин в своем видеообращении.

Военная операция на Украине

"Сегодня мир живет в новых политических и экономических реалиях. Но они не должны нас пугать. В истории нашей легендарной компании уже случались испытания, которые мы с честью преодолели. Могу вас заверить, что и сейчас руководство компании знает, что делать, как сохранить производство и поддержать трудовой коллектив. У "КАМАЗа" есть план действий в данных условиях, согласованный с правительством России, и мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы компания развивалась, а работники чувствовали себя уверенно", - заявил он.

Он отметил, что, в последние годы руководство компании прилагало все возможные усилия, чтобы устранить или максимально отдалить санкционную угрозу, благодаря чему автопроизводитель смог запустить масштабную реорганизацию производства, создать новый модельный ряд и далеко продвинуться в разработке инновационных продуктов.

"Уважаемые партнеры, поставщики и клиенты! Мы намерены продолжать сотрудничество и выполнять все взятые на себя обязательства. Возникающие вопросы будем решать оперативно. В остальном - работаем в обычном режиме", - сказал гендиректор ПАО "КАМАЗ".

"КАМАЗ" - крупнейший российский производитель грузовиков полной массой 14-40 тонн.

Основным акционером компании является госкорпорация "Ростех" (47,1%), недавно оказавшаяся в санкционных списках Великобритании. Помимо "Ростеха" совладельцами "КАМАЗа" являются ООО "Автоинвест" (23,54%, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 50% этой компании принадлежит Виталию Мащицкому, 30% - гендиректору "КАМАЗа" Когогину, 20% - у Рубена Варданяна) и германская Daimler AG (15%). В числе миноритариев компании - KAMAZ International (4,25%), Евразийский банк развития (ЕАБР, 3,72%) и структура правительства Татарстана - АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).

КАМАЗ Сергей Когогин Евросоюз Украина Ростех Виталий Мащицкий Рубен Варданян Daimler

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