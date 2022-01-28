"Роснано" изменит инвестполитику и перестанет вкладывать в проекты в одиночку

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - "Роснано" перестанет инвестировать в проекты в одиночку, чтобы снизить риски в случае их убыточности, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Так, предполагается, что компания начнет вкладываться совместно с частными инвесторами, причем доля последних должна быть превалирующей. Так, к 2024 году целевой показатель по доли вложений "Роснано" к частным инвестициям должен составить 1 к 4, к 2030 году - 1 к 8.

Источники издания утверждают, что такой подход связан с тем, что инвесткомитет госкомпании не всегда может оценить реальную перспективность проекта. Также "Роснано" больше не может брать на себя основные инвестиционные риски.

В конце прошлого года "Роснано" объявило, что компания провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, где обсуждались "возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов". Эта информация обвалила не только облигации самого "Роснано", чью слабую финансовую отчетность рынок до сих пор фактически игнорировал, будучи уверенным в 100% господдержке компании: переоценка рисков угрожает всему квазисуверенному сектору, говорили собеседники "Интерфакса" на облигационном рынке.

Между тем, все обязательства, приходящиеся на декабрь (погашение одного выпуска облигаций без господдержки и выплата нескольких купонов), компания выполнила, причем, как сообщил на пресс-конференции 23 декабря президент РФ Владимир Путин, за счет собственных ресурсов.