"Роснано" заключило соглашение о реструктуризации долга с крупнейшим кредитором

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Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "Роснано" объявило в среду, что заключило первое соглашение по долговым обязательствам госкомпании с крупнейшим кредитором - Совкомбанком.

"Документы подписаны 30 декабря 2021 года и предусматривают досрочное погашение банку кредита в размере 15 млрд руб., а также ретроспективный перерасчет процентной ставки по кредиту", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Роснано".

"Сторонами была пересчитана ставка за предыдущий период кредита, что позволило АО "Роснано" получить существенную экономию. Конкретный размер уменьшения ставки стороны не раскрывают", - заявили в госкомпании.

В сообщении также отмечается, что, помимо части главного долга, в декабре также были "погашены выпуски облигаций со значительным участием физических лиц".

Возможность исполнения договоренностей обеспечена "успешным завершением" 2021 года - выход из половины исторического портфеля сформировал необходимый уровень ликвидности, отмечает "Роснано". В 2022 году компания "продолжит реализовывать выбранную политику для достижения договоренностей по реструктуризации с остальными кредиторами", говорится в сообщении.

Совкомбанк является одним из основных кредиторов "Роснано": общий объем долга компании по кредитным линиям этого банка на 30 июня 2021 г составлял 38 млрд руб., следует из ежеквартального отчета АО. Задолженность "Роснано" по кредитным линиям перед банком "Санкт-Петербург" на 30 июня 2021 г составляла 16,5 млрд руб., Промсвязьбанком - 16 млрд руб., АБ "Россия" - 5 млрд руб., банком "АК Барс" - 856 млн руб. У компании также ранее были две кредитные линии в Сбербанке на общую сумму 15 млрд руб., но она их погасила в декабре 2020 года.

"Роснано" 19 ноября 2021 года опубликовала сообщение о проведении встречи с кредиторами и крупными держателями облигаций, в рамках которой "было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок". "В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев", - заявили тогда в компании.

На пресс-конференции 23 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что в декабре компания самостоятельно погасила купоны по своим облигациям. "Кстати, совсем недавно, насколько мне известно, компания погасила часть своих обязательств, своих бумаг из своих собственных средств. Это значит, что в целом компания является жизнеспособной", - сказал глава государства. Про погашение облигаций напоминает и сама компания "Роснано" в пресс-релизе о соглашении с Совкомбанком.

Совокупный облигационный долг "Роснано" составлял на конец декабря 2021 года 67,08 млрд рублей. В обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций "Роснано" на 35,68 млрд рублей и три выпуска классических облигаций на 31,4 млрд рублей. Все выпуски классических облигаций обеспечены госгарантией. Ближайшая выплата по купону после нового года "Роснано" предстоит в феврале 2022 года.