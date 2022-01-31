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Мосбиржа начала торги фьючерсом на индекс недвижимости

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Московская биржа начала торги расчетным фьючерсным контрактом на Индекс московской недвижимости, который рассчитывается на основании реальных ипотечных сделок, говорится всеобщего биржи.

Торговый код фьючерсного контракта - HOME, цена контракта - стоимость 0,1 квадратного метра недвижимости (около 25 тыс. рублей), шаг цены - 10 пунктов, стоимость шага цены - 10 рублей.

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К торгам допущены контракты с исполнением в марте и июне 2022 года. Ценой исполнения станет последнее значение индекса перед днем исполнения контракта.

Индекс московской недвижимости ДомКлик рассчитывается Московской биржей с 2020 года на основании реальных сделок с недвижимостью. Значение индекса определяется как средневзвешенная стоимость квадратного метра жилья по административным округам Москвы. Данные собираются еженедельно, пересмотр базы осуществляется раз в квартал. В расчете участвуют квартиры в многоэтажных жилых домах без учета элитного жилья стоимостью более 30 млн рублей.

Мосбиржа

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