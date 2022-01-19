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Средний размер ипотечного кредита в России вырос на четверть за год

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В России на 25% увеличился средний размер ипотечного кредита за 2021 год, средний срок кредитования вырос почти до 20 лет, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

"В декабре 2020 года средний размер ипотечного кредита составлял 2,63 млн рублей, к ноябрю 2021 года он увеличился до 3,21 млн рублей (по данным Банка России - 3,23 млн рублей), а по итогам декабря 2021 года - до 3,28 млн рублей. Соответственно, россияне теперь берут у банков в долг на покупку недвижимости на 25% больше, чем год назад", - говорится в сообщении.

Как отмечается, самое крупное увеличение среднего размера ипотеки в 2021 году произошло в Краснодарском крае (+32%), Ставропольском крае (+26%) и Омской области (+26%).

Наименьший рост эксперты отметили в Свердловской области (+13%), Югре (+14%), Башкирии и Пермском крае (+15%).

"Стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась за год примерно на 20% под действием множества факторов, начиная с повышения спроса на недвижимость из-за карантинных ограничений, заканчивая высоким уровнем инфляции и побочными эффектами программы льготной ипотеки. Поскольку брать в долг теперь приходится больше, то для снижения долговой нагрузки россиянам сейчас приходится брать кредит на 2,5 года дольше, чем заемщикам в конце 2020 года. Средний срок кредитования почти достиг 20 лет", - рассказал гендиректор ОКБ Артур Александрович.

Российские банки в 2021 году всего выдали по ипотекеоколо 5,7 трлн рублей, что более чем на четверть превышает результат 2020 года.

Банк России ОКБ Кубань Ставрополье Омская область Артур Александрович

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