Сельхозпроизводители РФ с начала года повысили цену на сырое молоко на 2,8%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сельхозпроизводители РФ с начала года повысили цену на сырое молоко на 2,8%, следует из системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности Минсельхоза.

В частности, за неделю с 19 по 26 января цена повысилась почти на 1%, с 29,47 рубля до 29,76 рубля за 1 кг (без НДС).

Минсельхоз также сообщил, что сельхозорганизации РФ к 24 января увеличили суточную реализацию молока на 2,5%, до 49,93 тыс. тонн. Темпы роста ускорились, неделю назад они составляли 1,9%.

Максимальные объемы реализации достигнуты в Татарстане, Удмуртии, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Свердловской, Белгородской, Новосибирской, Ленинградской, Московской областях.

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 18,6 кг, что на 1,1 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов по этому показателю являются республики Крым, Марий Эл, Карелия, Удмуртия, Мордовия, Краснодарский и Приморский края, Ленинградская, Калининградская, Пензенская, Липецкая, Тульская, Владимирская, Кировская, Калужская, Курская, Белгородская, Вологодская, Воронежская, Московская, Свердловская, Тюменская, Рязанская, Архангельская, Сахалинская и Ярославская области. В этих регионах получено более 20 кг молока в расчете на корову.

По данным Минсельхоза, в 2021 году в сельхозорганизациях было надоено 18,1 млн тонн молока, что на 1,6% больше по сравнению с предыдущим годом.

Ранее в понедельник, 31 января, сообщалось, что Минсельхоз допускает дальнейший рост цен на молочную продукцию в РФ, но не считает, что он будет резким. "На фоне продолжающегося повышения затрат на электроэнергию, логистику, ветпрепараты, упаковку и другие составляющие себестоимости возможны случаи пересмотра цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей", - говорилось в сообщении ведомства.