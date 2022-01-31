Бывший глава Банка Англии займется консалтингом

Москва. 31 января. INTERFAX.RU -Бывший председатель Банка Англии Марк Карни стал старшим партнером в британской консалтинговой компании Macro Advisory Partners (MAP).

Клиентами Macro Advisory Partners, основанной в 2013 году, являются такие компании как Apple, GlaxoSmithKline и Mastercard. Фирма консультирует топ-менеджмент в сферах геополитики и макроэкономики. Карни будет заниматься вопросами глобальной экономики и денежно-кредитной политики, сказал сооснователь и глава компании Надер Мусавизаде.

Карни, покинувший пост главы британского Центробанка в марте 2020 года, сейчас является спецпосланником ООН по вопросам изменения климата и занимает должность главы по инвестиционной стратегии в области экологической и социальной ответственности и корпоративного управления (ESG) (Environmental, Social and Governance, ESG) в фонде Brookfield Asset Management.