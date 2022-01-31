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ВТБ готов подать частную концессионную инициативу по кампусу в Челябинске

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ВТБ может подать частную концессионную инициативу по проекту межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске, следует из сообщения пресс-службы правительства Челябинской области.

Чиновники заверили, что подготовили все документы, необходимые для предоставления частной концессионной инициативы по проекту, и готовы ее подать. Губернатор области Алексей Текслер рассказал, что уже разработана концепция кампуса, включая архитектурные решения; определены технические и финансово-экономические параметры объекта; утверждена дорожная карта; идет подготовка к презентации проекта, которая намечена на ближайшее время.

Старший вице-президент банка ВТБ Андрей Киселев через пресс-службу областной администрации выразил надежду, что межвузовский кампус в Челябинске "будет востребован, и он повлияет не только на студенческую жизнь, на формат обучения и проживания студентов на кампусе, но также внесет значительный вклад в развитие городской инфраструктуры Челябинска".

Стоимость строительства предварительно оценена в 14,3 млрд рублей, включая грант по федеральному проекту "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" нацпроекта "Наука и университеты".

В пресс-службе ВТБ "Интерфаксу" сообщили: "ВТБ Инфраструктурный Холдинг заинтересован в участии в концессионных проектах, в том числе, по созданию образовательной инфраструктуры. Но на этом этапе преждевременно говорить о размере и формате нашего участия в проекте".

Межуниверситетский кампус в Челябинске хотят построить к 2025 году на базе ведущих университетов города - Южно-Уральского (ЮУрГУ) и Челябинского государственных университетов (ЧелГУ). Ранее предварительная стоимость проекта оценивалась в 9,3 млрд рублей. Из них объем предполагаемого софинансирования федерального бюджета запланирован на уровне 60%, областного бюджета - 20%, внебюджетных средств - 20%.

Предполагается, что в кампусе будут созданы современные научные лаборатории и площадки для реализации производственных, в том числе, экспериментальных проектов в области новой энергетики, робототехники, IT-технологий, искусственного интеллекта. Общая площадь объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры кампуса составит более 126 тысяч кв. метров, а также почти 5 тысяч мест размещения и проживания студентов и сотрудников.

Федеральное правительство намерено направить 36 млрд рублей на строительство современных университетских кампусов в ближайшие четыре года в рамках национального проекта "Наука и университеты". В целом не менее 30 университетских кампусов мирового уровня появится в России в ближайшие десять лет, в них смогут разместиться свыше 150 тысяч человек. По заявкам от регионов отобраны первые восемь проектов - в Москве, Томске, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге. Также в высокой степени готовности находятся проекты в Перми, Иркутске, Самаре, Владивостоке, Хабаровске, Санкт-Петербурге.

ВТБ Челябинск Алексей Текслер Андрей Киселев

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