Проект строительства университетских кампусов в РФ принесет порядка 70 млрд рублей

Фото: ИТАР-ТАСС / Алексей Насыров

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Эффект от проекта строительства университетских кампусов в ряде городов России принесет не менее 70 млрд рублей в бюджеты разных уровней, сообщил управляющий директор ВЭБ.РФ Михаил Алашкевич на сессии "Сеть университетских кампусов - интеллектуальный пояс России" в рамках ВЭФ.

"Мы так прикинули, что в период этих 15 лет эксплуатации, целевой эксплуатации, которая закладывается рамки проекта, будет получено порядка 70 млрд только подоходного налога в бюджеты разных уровней. Федеральный бюджет получит порядка 50 млрд налоговых поступлений", - сказал Алашкевич.

Он добавил, что при реализации проекта будет создано около 25 тысяч рабочих мест.

"Все эти цифры вместе дают основания полагать, что те прямые эффекты налоговые, которые даст кампус в рамках этого проекта равны по стоимости пяти новым кампусам, которые были бы построены за бюджетные деньги. По сути мы создали эффект для того, чтобы построить новую инфраструктуру еще для развития университетов и вузов", - отметил Алашкевич.

Он указал, что проект на данный момент оценивается в $500 млрд.

"Если посмотреть на масштаб проекта, то это порядка $500 млрд инвестиций в создание инфраструктуры", - сказал Алашкевич.

Он отметил, что "с 60х-70х годов прошлого века такого масштабного проекта развития инфраструктуры университетов и научной инфраструктуры не было в принципе".

Алашкевич добавил, что в реализации этого проекта будет задействовано много участников: федеральная и региональная власть, вузы, сами студенты, а также инвесторы.

"Эти 500 млрд (долларов - ИФ) мы планируем не как бюджетные инвестиции, как это было в советское время, а как многоканальное финансирование, а значит другая ответственность", - подчеркнул управляющий директор ВЭБ.РФ.

Как сообщалось, в рамках программы строительства университетских кампусов мирового уровня из 30 заявок от регионов отобраны первые восемь проектов - в Москве, Томске, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге. Также в высокой степени готовности находятся проекты в Перми, Иркутске, Самаре, Владивостоке, Хабаровске, Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что правительство РФ направит 36 млрд рублей на строительство современных университетских кампусов в ближайшие четыре года в рамках национального проекта "Наука и университеты". В целом не менее 30 университетских кампусов мирового уровня появится в России в ближайшие десять лет, в них смогут разместиться свыше 150 тысяч человек.