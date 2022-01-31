Рынок акций РФ начал неделю с роста на внешнем оптимизме

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (мартовская нефть Brent подросла к $91 за баррель) и на фоне ожиданий продолжения переговорного процесса США-РФ по теме геополитической напряженности вокруг Украины; индекс МосБиржи превысил 3530 пунктов, РТС поднялся в район 1435 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3530,38 пункта (+1,2%, пик сессии - 3566,05 пункта), индекс РТС - 1435,23 пункта (+2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 9,2%.

Доллар просел до 77,49 рубля (-0,31 рубля).

Подорожали расписки OZON (+9,2%), акции "Яндекса" (+7,1%), "Аэрофлота" (+3,2%), Сбербанка (+2,8% и +2,3% "префы"), ПАО "Полюс" (+2,5%), "АЛРОСА" (+2,4%), "НОВАТЭКа" (+1,5%), "Магнита" (+1,4%), "МТС" (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), "Северстали" (+1,1%), "Газпрома" (+0,7%), Polymetal (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (-2%), "Татнефти" (-1,6%), "Газпром нефти" (-1,1%), ВТБ (-0,7%), UC Rusal (-0,7%), "Интер РАО" (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 132,02 млрд рублей (из них 37,11 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 20,82 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,95 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

Во вторник состоится телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, очной встречи пока не планируется, заявили в МИД РФ.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что правительство Великобритании в течение этой недели внесет на рассмотрение парламента законопроект, который сделает возможным, если это будет необходимо, введение масштабных санкций против России.

"Мы внесем на рассмотрение законопроект, чтобы иметь возможность принимать меры, в частности, против структур, играющих ключевую роль для Кремля и его будущего", - сказала она в эфире BBC. "Им придется заплатить высокую цену в случае вторжения на Украину. Мы будем готовы действовать против российских финансовых структур, компаний из сферы энергетики, против близких к Кремлю олигархов", - добавила Трасс.

Россия не оставит без ответа анонсированные Великобританией санкции в случае их принятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Атака отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры", - сказал он журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, звучащие из Лондона угрозы о возможной конфискации российской собственности в Великобритании вызывают обеспокоенность, рестрикции могут нанести ущерб как российскому, так и международному бизнесу.

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, рынок акций РФ в понедельник продолжил пятничный рост на фоне смягчения геополитической напряженности вокруг Украины, фокус внимания переключился на дипломатические способы решения конфликта. Президенты России и Франции по итогам разговора в пятницу подтвердили обязательства продолжить переговоры в нормандском формате. Источники в НАТО заявили, что у них нет данных в пользу того, что российские войска планируют или готовятся к вторжению в Украину.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует на этой неделе провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Министр иностранных дел Великобритании Трасс и министр обороны Уоллес посетят Москву на этой неделе, где встретятся со своими российскими коллегами. На этой же неделе, вероятно, состоится разговор госсекретаря США Блинкена с министром иностранных дел РФ Лавровым. Тем не менее, в США Сенат находится "на финишной прямой" перед достижением соглашения о санкциях против России в связи с ее якобы агрессивными действиями по отношению к Украине. Некоторые санкции могут быть введены в действие даже в том случае, если Россия не осуществит полномасштабного вторжения в Украину. Однако даже если законопроект будет одобрен Конгрессом, его, как и предыдущие законопроекты, заблокирует Белый дом.

Как отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Григорий Жирнов, рынок акций РФ в понедельник отыгрывал позитив конца прошлой недели. Нефть продолжает торговаться на высоких уровнях вблизи отметки $91 за баррель Brent. Лучше рынка торговались технологические компании на фоне общей перепроданности сектора и пятничного отскока в США ("Циан", Ozon, HeadHunter). Также можно отметить сильную динамику в акциях "АЛРОСА" - рост цен на алмазы в условиях высокого спроса на ювелирную продукцию и дефицита на рынке формирует благоприятную рыночную конъюнктуру.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ продолжает отыгрывать идею дальнейшего переговорного процесса с условным Западом, игнорируя очередные угрозы из Лондона. Великобритания решила в кратчайшие сроки разработать пакет санкций, направленных против российских бизнесменов и ключевых отраслей экономики. Однако условием их вступления в силу могут стать лишь определенные события. Дополнительным фактором поддержки остается нефть, которая продолжает дорожать.

Рубль продолжил попытки укрепления, но пока не смог приблизиться к уровню 77 руб./$1. Европейские индексы пытались расти на фоне осторожного отскока бумаг технологичных компаний, но по мере приближения регулярных торгов в США оптимизм все больше угасал. На рынке нефти продолжается геополитическая неразбериха. Глава НАТО решил выступить в качестве эксперта по энергетическому снабжению Европы и сообщил о необходимости диверсифицировать поставки.

В реальности геополитика выступает не главным фактором для нефти. В Эквадоре оператор нефтепровода OCP Ecuador объявил о форс-мажоре из-за разлива нефти и необходимости проведения очистных и ремонтных работ. Картель ОПЕК+ проведет очередное совещание 2 февраля, от которого ждут повышения добычи нефти еще на 400 тыс. б/с. Однако, по сути, участники соглашения находятся на пару месяцев позади плана восстановления производства.

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что допускает повышение ставки Федрезерва сразу на 50 базисных пунктов на мартовском заседании, а он сам придерживается позиции повышения ставки на 75 базисных пунктов до конца года. В любом случае, главным страхом для рынка стало то, что ФРС более не намерена придерживаться стимулирующей политики, а будет бросать все свои силы на борьбу с инфляцией. Тем не менее, в Goldman Sachs аналитики полагают, что инвесторы должны использовать каждый провал рынка для формирования длинных позиций, чтобы участвовать в восстановлении индексов к концу года, отмечает Кочетков.

По оценке аналитика "Сбер управление активами" Александры Овчинниковой, в ближайшие недели ожидается сохранение волатильности на локальном рынке, ход торгов будет определять новостной и внешний фон.

Нефть выросла на фоне дефицита предложения, а риски локдаунов из-за "омикрона" не реализовались. В фокусе встреча представителей стран в рамках ОПЕК+ 2 февраля, на которой, вероятно, страны примут решение придерживаться запланированного увеличения добычи в марте. В ближайшее время котировки, скорее всего, останутся у текущих уровней. Ориентир по рублевому индексу МосБиржи на вторник составляет 3400-3650 пунктов, по индексу РТС - 1350-1510 пунктов, полагает аналитик.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" также не ожидают, что картель ОПЕК+ поменяет текущие планы по наращиванию добычи. В результате встреча альянса в начале февраля умеренно поддержит нефтяные котировки, что позволит фьючерсам Brent в очередной раз обновить многолетние максимумы. Впрочем, продолжение роста нефтяных запасов в США может ограничить позитив на нефтяном рынке.

В ближайшее время определять динамику российских активов продолжат геополитические новости - инвесторы будут следить за дальнейшим ходом переговоров РФ и США. Позитивные новости на фоне существенно выросших нефтяных цен позволят курсу доллара, например, опуститься к 76,50 руб./$1, но пока явно ожидать деэскалации не приходится, и неделя может вновь оказаться довольно волатильной по мере поступления противоречивых геополитических новостей.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что поддержкой для ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выступает уровень $89 за баррель, а цены остаются вблизи $91 за баррель.

Снижение геополитических рисков, позитивные настроения на внешних фондовых площадках и стабильная ситуация в ценах на нефть способствуют восстановлению российских акций. Если индексу МосБиржи удастся закрепиться выше 3550 пунктов, то сценарий дальнейшего восстановления с целями в районе 3800-3900 пунктов получит подтверждение. При этом сигналом к отмене данного сценария может выступить уход под краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от январских минимумов и проходящий в текущий момент в районе 3400 пунктов.

Сохранение высоких цен на нефть говорит в пользу укрепления рубля, который может уже в рамках текущей недели привести доллар к верхней границе диапазона 73-75 руб./$1 - уровням, более обоснованным с точки зрения фундаментальных оценок. При этом инвесторам стоит помнить, что в случае роста геополитических рисков национальная валюта вновь окажется под давлением, а доллар попытается вернуться к максимумам января.

Зарубежные рынки

В США индексы в пятницу выросли на 1,7-3,1%, показав уверенный подъем в последние часы торгов на сильной корпоративной отчетности, благодаря чему индексы сумели выйти в "плюс" по итогам недели.

За неделю Dow Jones вырос на 0,8%, S&P - на 1,3%. До этого Dow Jones и S&P 500 снижались три недели подряд. Nasdaq завершил неделю ростом всего на 0,01%, но этого хватило, чтобы прервать четырехнедельную серию снижений.

В понедельник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia подрос на 0,03%, японский Nikkei 225 - на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%, биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю), в Европе и США динамика индексов смешанная.

ВВП 19 стран еврозоны в IV квартале 2021 года вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 4,7% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Данные совпали с ожиданиями аналитиков.

Нефтяной рынок вечером в понедельник консолидируется после обновления максимумов с 2014 года, минувшая неделя стала шестой неделей роста подряд. С начала января стоимость нефти поднялась примерно на 16%, при этом темпы роста могут стать максимальными с февраля 2021 года.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в понедельник выросла до $90,89 за баррель (+1% и +0,8% в пятницу), мартовский фьючерс на WTI стоил $86,75 за баррель (-0,1% и +0,2% в пятницу).

Внимание участников рынка постепенно переключается на предстоящее заседание ОПЕК+ 2 февраля. Ожидается, что коалиция будет по-прежнему придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи на 400 тыс. б/с в месяц.