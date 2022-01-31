Доллар подешевел на 39 копеек, евро подорожал на 11 копеек

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Курс доллара к рублю ускорил снижение на "Московской бирже", евро начал дорожать, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

К 19:00 доллар дешевел на 39,25 копейки, до 77,41 рубля. Евро к этому времени дорожал на 11,25 копейки, до 86,76 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) дешевела на 16,53 копейки - до 81,62 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует умеренную смешанную динамику к доллару и евро на вечерних торгах вслед за их динамикой на глобальном рынке. На прошлой неделе валюта еврозоны опустилась до $1,11 впервые с июня 2020 года, поэтому в понедельник пара "евро-доллар" немного корректируется вверх. Падение пары в предыдущие дни было обусловлено тем, что рынок закладывал в свою стратегию ожидания начала повышения ставки ФРС уже в марте при сохранении по крайней мере до конца текущего года относительно мягкой денежно-кредитной политики Европейского центрального банка.

В то же время эксперты полагают, что европейский центробанк будет поднимать ключевую ставку в конце этого года дважды с шагом в 10 базисных пунктов, пишет Trading Economics. Очередное заседание ЕЦБ состоится в четверг, 3 февраля. По его итогам будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время.

Инвесторы продолжают внимательно следить за новостями на тему геополитической ситуации вокруг России. Как заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло на заседании Совета безопасности ООН по украинскому кризису, который проходит в понедельник, в ООН приветствуют усилия по диалогу в связи с ситуацией вокруг Украины и призывают воздержаться от провокаций и продолжать работу по поиску дипломатического урегулирования кризиса.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границ Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не планирует подобного вторжения.

Ранее в НАТО сообщали об отправлении дополнительных кораблей и истребителей в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины. При этом США и европейские союзники неоднократно выражали надежду на деэскалацию ситуации с помощью дипломатии.

Влиятельные американские сенаторы от обеих партий заявили в воскресенье, что рассчитывают в скором времени завершить согласование пакета санкций на случай нападения России на Украину.

"Я бы сказал, что мы вплотную приблизились к цели. Надеюсь, что мы сможем завершить начатое", - заявил в эфире CNN председатель сенатского комитета по иностранным делам - демократ Боб Менендес. С оценкой Менеднеса в целом согласился его заместитель в комитете по иностранным делам - республиканец Джим Риш. The Hill отмечает, что итогом переговоров сенаторов от обеих партий может стать решение ввести часть санкций сразу, вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация близ Украины.

Новые санкции Великобритании в отношении России в случае ее вторжения на Украину будут нацелены на британские инвестиции олигархов и компании, "связанные с Кремлем", пишет The Times. Правительство скоро представит парламенту эти планы. Они предусматривают замораживание активов и запреты на поездки физических и юридических лиц, которые имеют "стратегическое значение" для российского правительства. Как отметил источник Times, новые санкции "ударят по России там, где ей действительно больно".

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил 31 января, что санкции ЕС в отношении России в случае нападения России на Украину будут не превентивными, а всеобъемлющими, передает EFE. По его словам, "они будут значительными и нанесут серьезный ущерб экономике России". При этом Альбарес отметил, что "решение через диалог и дипломатию все еще остается выходом".

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что не видит противоречий между странами ЕС относительно реакции на возможные действия России против Украины ни в том, что касается экономических санкций, ни в военном плане.

Котировки нефти умеренно растут в понедельник после скачка до максимумов за семь лет на прошлой неделе. К 19:01 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,38% - до $88,85 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,4% - до $87,16 за баррель. Обе марки нефти подорожали по итогам шестой недели подряд. С начала января их стоимость поднялась примерно на 16%, при этом темпы роста по итогам месяца могут стать максимальными с февраля 2021 года.

Внимание рынка переключается на предстоящее заседание министров стран ОПЕК+. Участники рынка ждут, что на заседании, которое запланировано на 2 февраля, будет принято решение продолжать придерживаться плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц в марте.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев, после относительной политической разрядки, наблюдавшейся в конце прошедшей недели, курс пары "доллар-рубль" в понедельник вернулся ниже 78 рублей за доллар. "Политические новости останутся основным драйвером для курса в ближайшее время. Фундаментальные факторы по-прежнему выступают за укрепление рубля. Так, цены на нефть уже превышают $90 за баррель на фоне сохраняющегося дефицита предложения на мировом рынке. Недавнее решение ЦБ не покупать валюту в резервный фонд согласно бюджетному правилу также будет оказывать накопительный позитивный эффект на рынок", - говорит Алексеев.

"В ближайшее время геополитические новости продолжат определять динамику российских активов - инвесторы будут особо следить за дальнейшим ходом переговоров РФ и США. Позитивные новости на фоне существенно выросших нефтяных цен позволят курсу пары "доллар-рубль" опуститься к 76,5 рубля за доллар, но пока явно ожидать деэскалации не приходится, и новая неделя может вновь оказаться довольно волатильной по мере поступления противоречивых геополитических новостей", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00до 11:30) Банк России опустил официальный курс доллара на 1 февраля на 34,72 копейки, до 77,4702 рубля/$1, и уменьшил курс евро на 13,87 копейки, до 86,5032 рубля за евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 29,66 копейки по отношению к пятнице и составил 77,5085 рубля за доллар. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 32,74 копейки и составил 77,5487 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 316,589 млн, из которых $798,621 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 517,968 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 11,05 копейки, до 86,6342 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 10,01 копейки и составил 86,7343 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 498,836 млн евро, из которых 166,63 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 332,206 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 1 базисный пункт (б.п.) каждая - до 8,58% и 8,77% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 9,08% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 6 б.п. - до 9,91% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 3 б.п. - до 10,05% годовых.