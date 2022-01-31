АФК "Система" завершила программу buyback на 7 млрд рублей

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - АФК "Система" сообщила, что завершила программу обратного выкупа акций на сумму до 7 млрд рублей.

"С начала запуска программы, анонсированной 17 сентября 2019 года, "Система Финанс" приобрела 315 млн 195 тыс. 371 обыкновенную акцию корпорации на сумму 7 млрд рублей", - говорится сообщении АФК.

Последний апдейт программы buyback "Система" состоялся в июне 2021 года - тогда корпорация продлила его до 17 сентября 2022 года (включительно) с увеличением суммы выкупа акций до 7 млрд рублей.

Изначальные параметры программы предусматривали выкуп бумаг на сумму до 3 млрд рублей и сроки ее проведения до 29 февраля 2020 года, в зависимости от того, какое событие наступит первым. В феврале 2020 года программа была продлена до 31 декабря 2020 года, в декабре 2020 года - до 31 декабря 2021 года.

В декабре финдиректор "Системы" Владимир Травков говорил, что менеджмент АФК может рекомендовать совету директоров корпорации расширить программу обратного выкупа акций компании на 2022 год.

"У нас действует программа buyback, по которой мы практически выбрали деньги. Мы будем рекомендовать совету директоров продлить программу buyback на следующий год - вопрос планируем рассмотреть в начале 2022 года. Экономическая логика в продолжении программы buyback есть", - говорил он в ходе телеконференции с инвесторами и аналитиками.