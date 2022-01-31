"СУЭК" увеличил годовую прибыль по МСФО в 7,5 раза

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АО "СУЭК" по МСФО в 2021 году увеличилась в 7,5 раза, до $1,46 млрд, говорится в отчете компании. Ее годовая выручка выросла с $6,68 млрд до $9,74 млрд.

Выручка угольного сегмента повысилась с $4 млрд до $6,4 млрд, энергетического - с 2,37 до почти $2,69 млрд.

Рост выручки компания объяснила благоприятной конъюнктурой мирового рынка. Наиболее значительный вклад в выручку внесли угольный и логистический сегменты: угольные индексы выросли более чем в два раза, а ставки вагонов на рынке железнодорожных перевозок также повысились по сравнению с 2020 годом, говорится в сообщении.

EBITDA выросла на 68%, до $3,3 млрд за счет более высокой выручки, которая была частично нивелирована ростом общих затрат на 32% в связи с увеличением объемов закупаемого угля, отмечается в сообщении.

Капзатраты компании повысились на 6%, до $1,02 млрд. Основное внимание было уделено развитию энергетического бизнеса компании, включая замену устаревших электро- и теплогенерирующих мощностей на более эффективные и экологически безопасные, сообщил "СУЭК".

В компании также поделились прогнозами на 2022 года, ожидая, что волатильность в условиях энергетического кризиса сохранится.

Напряженность на рынке может наблюдаться на протяжении всей зимы на фоне высокого сезонного спроса и рисков дальнейших перебоев в поставках. Сохраняющиеся высокие цены на газ будут стимулировать рост спроса на уголь в Японии, Вьетнаме и некоторых других странах. Спрос в Китае, возможно, останется на прежнем уровне или немного снизится, поскольку правительство наращивает внутреннюю добычу после увеличения импорта на 23% в 2021 году, говорится в сообщении "СУЭКа".

"Что касается предложения, то недостаток инвестиций в ряде стран в последние несколько лет будет по-прежнему сдерживать рост добычи угля. Мы также ожидаем, что российский энергетический рынок останется стабильным", - отметили в компании.

В 2020 году "СУЭК" сделала ряд стратегических приобретений, среди которых Красноярская ГРЭС-2 и Приморская ГРЭС, а также терминалы по перевалке удобрений в Мурманске и Туапсе.

В "СУЭК" входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт", ремонтно-механические заводы в 8 регионах России, а также "Сибирская генерирующая компания". Основной бенефициар - Андрей Мельниченко.