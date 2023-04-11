Нового гендиректора СГК выберут через несколько месяцев из внутренних кандидатов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Новый гендиректор ООО "Сибирская генерирующая компания" (СГК, входит в "СУЭК") через несколько месяцев будет выбран из внутренних кандидатов, заявил гендиректор "СУЭК" и "СГК" Максим Басов в ходе общения с сотрудниками энергокомпании.

Басов возглавил "СУЭК" в апреле 2022 года. До этого, с 2003 и до конца 2021 года он был гендиректором "Русагро", с 2011 года входил в совет директоров "Русагро", в марте 2022 года этот совет возглавил. Гендиректором "СГК" Басов стал в феврале 2023 года.

"Одним из важных фокусов своей деятельности в СГК Максим Басов назвал более глубокую интеграцию с "СУЭК", - говорилось в сообщении "СУЭКа".

СГК - энергетическая компания, осуществляет деятельность на территории Алтайского, Красноярского и Приморского краев, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областей, Хакасии и Тувы. СГК принадлежат 7 ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью 17,5 тыс. МВт и тепловой мощностью 26,4 тыс. Гкал.ч, а также тепловые сети общей протяженностью 11 тыс. км, ремонтные и сервисные компании.

В "СУЭК" наряду с ТЭС СГК входят 25 шахт и разрезов, 10 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт".