Exxon вернулась к прибыли в IV квартале и по итогам 2021 года

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2021 года крупнейшая американская нефтегазовая компания Exxon Mobil сообщила в отчете, что вернулась на прибыльный уровень благодаря восстановлению цен на нефть.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $8,87 млрд, или $2,08 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $20,07 млрд, или $4,7 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $2,05 на акцию по сравнению с 3 центами на акцию в четвертом квартале 2020 года.

Выручка подскочила почти в два раза, до $84,97 млрд, с $46,54 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне $1,94 на акцию при выручке в $85,1 млрд.

Добыча углеводородов Exxon Mobil в минувшем квартале увеличилась на 2% в годовом выражении, до 3,816 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщается в отчетности. Средняя отпускная цена нефти по сравнению с третьим кварталом выросла на 8%, природного газа - подскочила на 63%.

Прибыль в сегменте upstream (разведка и добыча нефти и газа) в октябре-декабре составила $6,09 млрд против убытка в $18,53 млрд за тот же период годом ранее. В сегменте downstream (транспортировка и переработка нефти и газа) прибыль - $1,47 млрд против убытка в $1,21 млрд. Прибыль химического бизнеса выросла до $1,91 млрд с $691 млн.

Капиталовложения в четвертом квартале составили $5,8 млрд, в 2021 году в целом - $16,6 млрд, на уровне собственных прогнозов компании.

По итогам 2021 года Exxon получила чистую прибыль в размере $22,44 млрд против убытка в $22,44 млрд годом ранее. Выручка увеличилась до $285,64 млрд с $181,5 млрд. Добыча углеводородов уменьшилась до 3,712 млн б.н.э./с по сравнению с 3,761 млн б.н.э./с.

Кроме того, компания сообщила о возобновлении программы выкупа собственных акций объемом $10 млрд.

Капитализация компании за последние 12 месяцев подскочила на 66,6%, до $318,7 млрд.

Ранее 1 февраля компания сообщила, что в рамках реорганизации бизнеса пренесет свою штаб-квартиру из Ирвинга, штат Техас, в Хьюстон.