Россия со 2 февраля на два месяца запретит экспорт аммиачной селитры

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Россия со 2 февраля вводит двухмесячный запрет на экспорт аммиачной селитры.

Соответствующее постановление правительства подписано, сообщила пресс-служба кабмина.

"Это временная мера, оставшийся объем можно будет экспортировать со 2 апреля, когда российские предприятия получат аммиачную селитру в необходимом объеме, а спрос на нее на внутреннем рынке пройдет пиковые значения", - отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов, чьи слова приводятся в сообщении.

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