Россия со 2 февраля на два месяца запретит экспорт аммиачной селитры
Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Россия со 2 февраля вводит двухмесячный запрет на экспорт аммиачной селитры.
Соответствующее постановление правительства подписано, сообщила пресс-служба кабмина.
"Это временная мера, оставшийся объем можно будет экспортировать со 2 апреля, когда российские предприятия получат аммиачную селитру в необходимом объеме, а спрос на нее на внутреннем рынке пройдет пиковые значения", - отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов, чьи слова приводятся в сообщении.
Новость дополняется