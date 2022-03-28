Правительство РФ продлило запрет на экспорт аммиачной селитры до 1 мая

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ объявило о продлении запрета на экспорт аммиачной селитры на один месяц, до 1 мая 2022 года.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Запрет не будет распространяться на экспорт продукции в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию.

"Продление временного запрета на продажу этого удобрения за пределы страны позволит полностью обеспечить потребности российских аграриев и промышленных предприятий", - отмечается в сообщении.

Запрет на вывоз аммиачной селитры был введен 2 февраля и должен был действовать до 2 апреля. В Минпромторге РФ тогда отмечали, что решение не окажет серьезного влияния на общий объем экспорта аммиачной селитры, установленный в рамках квоты (действует с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года.). Выделенная квота составляет 744 тыс. тонн, из которых на конец января было экспортировано 370 тыс. тонн.

По оценке "ВТБ Капитала", 60% выпускаемой в России аммиачной селитры потребляется внутри страны (45% - в сельском хозяйстве и 15% - в промышленности). Крупнейшим производителем является "Акрон", у которого на аммиачную селитру приходится около 30% продаж. За ним следуют "ЕвроХим", "Уралхим" и "СДС-Азот". В структуре продаж "ФосАгро" селитра занимает лишь 8%.

Минпромторг ранее сообщал, что в 2022 году российские компании планируют произвести не менее 11 млн тонн аммиачной селитры, из которых 5,2 млн тонн будет направлено на сельскохозяйственные нужды, 2 млн тонн - на промпотребление, остальное - на экспорт.