Газопровод "Ямал-Европа" в полночь должен вернуться к прокачке российского газа

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Газопровод "Ямал-Европа" в полночь со вторника на среду должен вернуться к прокачке российского газа.

По данным платформы бронирования GSA Platform, "Газпром" выкупил мощности польского участка магистрали на конец газовых суток 1 февраля с 0:00 до 8:00 по Москве в объеме 1,6 млн куб. м в час.

"Ямал-Европа" не качал газ в прямом направлении (с востока на запад) с 21 декабря прошлого года.

"Газпром" не бронировал мощности газопровода на февраль на месячном аукционе. Также компания не бронировала мощности магистрали на 2 февраля на регулярной сессии, которая завершилась в 19:00 по Москве. Впереди еще ночная сессия бронирования, которая завершается в 4:30 по Москве.