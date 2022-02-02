Что случилось этой ночью: среда, 2 февраля

Прокачка газа по магистрали "Ямал-Европа" "Газпромом", прогноз пониженных запасов нефти от техкомитета ОПЕК+, готовность США допустить РФ на базы НАТО с проверкой

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Газопровод "Ямал-Европа" в полночь должен вернуться к прокачке российского газа. "Газпром" выкупил мощности польского участка магистрали на конец газовых суток 1 февраля с 0:00 до 8:00 по Москве в объеме 1,6 млн куб. м в час. "Ямал-Европа" не качал газ в прямом направлении (с востока на запад) с 21 декабря прошлого года.

- Техкомитет ОПЕК+ спрогнозировал низкие коммерческие запасы нефти до осени. Они будут находиться ниже уровня 2015-2019 годов (референтный уровень эффективности сделки ОПЕК+) по всем трем рассмотренным вариантам. Сценарии предполагают, что ОПЕК+ продолжает наращивать добычу нефти на 400 тысяч б/с каждый месяц до октября 2022 года.

- СМИ сообщили, что США готовы допустить РФ на базы НАТО для проверки наличия ракет Tomahawk. Отмечается, что таким образом Вашингтон хочет развеять опасения Москвы относительно того, что ракеты могут быть использованы для нападения на Россию.

- Один человек погиб при затоплении судна в порту Зарубино. Сообщается, что это был старший механик. Судно начало тонуть во время разгрузки и полностью ушло под воду в течение нескольких минут.

- Джонсон отметил, что вторжение на Украину стало бы катастрофой для РФ и мира. Он анонсировал введение пакета антироссийских международных санкций в случае нарушения российскими войсками украинской границы. Глава британского правительства отметил, что эти меры согласованы с США.