General Motors сократил в IV квартале чистую прибыль на 39%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший американский автопроизводитель General Motors в четвертом квартале 2021 года сократил чистую прибыль на 39%, скорректированный показатель оказался лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,7 млрд, или $1,16 в расчете на акцию, по сравнению с $2,8 млрд, или $1,93 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль снизилась до $1,35 с $1,93 на акцию.

Выручка упала до $33,6 млрд с $37,5 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль компании на уровне $1,16 на акцию при выручке в $35,8 млрд.

Продажи автомобилей GM в минувшем квартале упали на 30% - до 1,477 млн. В Северной Америке было продано 511 тыс. машин (падение на 42%), в AMEA (Азия, Ближний Восток и Африка) - 848 тыс. (снижение на 22%), в Южной Америке - 118 тыс. (сокращение на 26%).

Всего в 2021 году компания реализовала 6,291 млн автомобилей. Годовая чистая прибыль составила $10,02 млрд, скорректированная - $7,07 на акцию, что выше прогноза GM на уровне $5,7-6,7 на акцию, приведенного в предыдущем квартале. Годовая выручка составила $127 млрд.

GM планирует получить по итогам всего 2022 года чистую прибыль в размере $9,4-10,8 млрд, скорректированную прибыль в диапазоне $6,25-7,25 на акцию.

В ходе пресс-конференции по итогам четвертого квартала глава компании Мэри Барра сообщила журналистам, что GM пока не планирует возобновлять выплату дивидендов, но компания "будет рассматривать все возможности для возвращения капитала акционерам".

Котировки акций GM на дополнительных торгах во вторник поднялись на 1,05%. За последние 12 месяцев капитализация автопроизводителя выросла на 4%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 20% за этот период.