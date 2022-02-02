ФАС продлила рассмотрение ходатайства "Русской энергии" о покупке "Воркутаугля"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ продлила на два месяца срок рассмотрения ходатайства подконтрольного Роману Троценко ООО "Русская энергия" о приобретении 100% акций АО "Воркутауголь" (актив "Северстали"), говорится в сообщении ведомства.

ФАС запросила у организаций дополнительную информацию, чтобы всесторонне оценить влияние сделки на российский рынок коксующегося угля, отмечается в пресс-релизе.

В начале декабря "Северсталь" Алексея Мордашова объявила о подписании обязывающего соглашения c "Русской энергией" о продаже "Воркутаугля". Сумма сделки, которую планируется закрыть в I квартале текущего года, составляет 15 млрд рублей.

"Воркутауголь" входит в ресурсный дивизион "Северстали", обеспечивая стальной дивизион компании концентратом коксующегося угля. По итогам 2020 года суммарные продажи "Воркутаугля" составили 4,7 млн тонн, в 2023 году, согласно стратегии компании, они должны повыситься до 5,9 млн тонн во многом благодаря развитию шахты "Воргашорская" (+2,2 млн тонн к 2023 году при capex в $27 млн).

Согласно оценкам ИБ "Синара", в 2021 году EBITDA "Воркутаугля" составила около $70-80 млн (мультипликатор EV/EBITDA - 2,5 - 3х). Аналитики "ВТБ Капитала" отмечают, что с учетом относительно большого capex на поддержание текущей деятельности угольный актив генерирует менее $50 млн cash flow при нормализованной цене.