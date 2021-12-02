"Северсталь" продаст "Воркутауголь" за 15 млрд рублей "Русской энергии"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Северсталь" сообщило, что договорилось о продаже "Воркутауголя" за 15 млрд рублей ООО "Русская энергия". Стороны подписали обязывающее соглашение.

Покупатель оплатит сделку собственными и заемными средствами. Предполагается, что сделка будет закрыта в I квартале 2022 года после согласования с Федеральной антимонопольной службой и "выполнения ряда прочих условий."

Роман Троценко, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владеет 70% ООО "Группа "Русская энергия", еще 30% - у генерального директора компании Андрея Тясто.

В "Северстали" считают, что продажа "Воркутаугля" позволит компании сосредоточиться на стратегии по развитию сталелитейных и железорудных активов и последовательном снижении углеродного следа.

"В соответствии с нашим видением металлургии будущего и последовательное снижение углеродного следа. В рамках нашей амбициозной программы декарбонизации, за счет применения новейших технологий мы постепенно снижаем потребление угольного сырья. В будущем этот тренд усилится, в том числе за счет применения водородного топлива. Средства от продажи "Воркутауголь" мы направим, в том числе, на достижение целей нашей стратегии декарбонизации", - заявил через пресс-службу гендиректор "Северстали" Александр Шевелев.

По его словам, в компании при этом понимают, что в среднесрочной перспективе уголь останется неотъемлемым компонентом металлургического производства, и рассчитывают сохранить сотрудничество с "Воркутауглем" и остаться потребителем воркутинских углей: "сделка предполагает заключение соответствующего долгосрочного контракта с компанией "Русская энергия".

"Продажа компании "Воркутауголь" стратегическому инвестору, нацеленному на развитие угольных активов, не только отражает нашу приверженность снижению выбросов CO2 (после вывода "Воркутауголь" из состава компании наши выбросы парниковых газов (scope 1 и 2) сократятся на 14,3%), но и позволит этому активу максимально эффективно реализовать свой потенциал", - добавил Шевелев.

По его словам, в "Северстали" считают, что "Воркутауголь" окажется "в надежных руках" и в переходный период будут помогать новому собственнику в том числе в вопросах промышленной безопасности.

"Покупка "Воркутауголь" подтверждает, что мы верим в перспективы развития российской угольной отрасли и большой потенциал Арктической зоны. Наша корпорация обладает широким опытом в горнодобывающей отрасли, который мы планируем применить для развития нового актива в нашем портфеле", - заявил также через пресс-службу гендиректор "Русской энергии" Андрей Тясто и выразил надежду на "дальнейшее плодотворное сотрудничество" с "Северсталью".

На долю АО "Воркутауголь" приходится около 11% производства коксующегося угля в стране, напомнили в "Северстали". Предприятия "Воркутауголь" работают на территории Печорского угольного бассейна, Воркутинский геолого-промышленный район располагает самыми большими в Европе запасами угля (порядка 4 млрд тонн). У компании ять подземных шахт, один разрез и несколько вспомогательных предприятий. Объем добычи угля предприятиями компании в 2020 году составили 10,3 млн, тонн, производство угольного концентрата – 4,7 млн тонн. В "Воркутаугле" работают около 5900 человек.

Основной владелец "Северстали" - Алексей Мордашов, ему принадлежат 77,03% акций. В свободном обращении находится 22,97% акций.