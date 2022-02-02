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Raiffeisen создал резервы под риски антироссийских санкций

Резервы группы для России и Украины в IV квартале составили 31% от общего объема резервов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Австрийская международная банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) в четвертом квартале 2021 года создала резервы под риск возможных санкций в отношении России на 21 млн евро (чуть меньше 1,8 млрд рублей на конец года), следует из презентации к ее отчетности.

Резервы под потенциальное ухудшение геополитической ситуации в отношении Украины в IV квартале составили 25 млн евро. Таким образом, резервы для России и Украины в IV квартале составили совокупно 46 млн евро (31% от резервов группы), всего за 2021 год - 73 млн евро (25%).

Расходы RBI на резервы в 2021 году в целом составили 295 млн евро, в IV квартале - 150 млн евро.

"Широкомасштабные санкции против России являются ключевым краткосрочным риском. Глобальные вторичные эффекты на финансовых или товарных рынках больше всего будут ощущаться в странах Центральной и Юго-Восточной Европы и могут способствовать формированию стагфляции в регионе, которая будет иметь последствия и для банковского сектора", - отмечается в презентации RBI.

Raiffeisen RBI Австрия Украина

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