Мнения украинцев о реальности угрозы вторжения РФ разделились почти поровну

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Угрозу военного вторжения России на территорию Украины зимой-весной 2022 года считают реальной 44,9% украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

В то же время 43,7% опрошенных считают, что вторжения в ближайшее время не будет.

"Чаще считают угрозу реальной жители центрального региона (54,9%, при 35,1% тех, кто считает, что вторжения в ближайшее время не будет) и западного региона (соответственно 51,6% и 43,2%). В то время как в южном регионе (соответственно 36,1% и 45,1%) и восточном регионе (соответственно 28,5% и 55,7%) чаще высказывается точка зрения, что вторжения в ближайшее время не будет", - указывается в отчете по итогам исследования, обнародованном в среду.

О своей готовности оборонять страну с оружием в руках заявили 44,9% респондентов. Считают защиту страны делом военных и не собираются вмешиваться 45,4% опрошенных.

Среди опрошенных мужчин ответили, что готовы присоединиться к защите страны любым способом, 61,3%, среди женщин - 31,6%. Среди мужского населения западного региона такую готовность выражают 73,7%, центрального региона - 59,7%, юга страны - 48,4%, восточного региона - 58%. Чаще такую готовность выражают молодые мужчины в возрасте от 18 до 29 лет (76,2%).

Среди представителей электората ведущих политических сил чаще всего выражают готовность защищать страну избиратели партий "Европейская солидарность" (61,6%) и "Слуга народа" (56,8%), реже всего - избиратели партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (22,4%).

Большинство респондентов, 55,6%, считают, что действующая власть прилагает недостаточно усилий для предотвращения полномасштабного российского вторжения. Считают действия власти достаточными 28,6% респондентов.

Считают, что в случае полномасштабного вторжения президент Украины Владимир Зеленский не способен эффективно сработать как верховный главнокомандующий и организовать оборону страны, 55,7% респондентов. Противоположное мнение выразили 26,9%.

Отвечая на вопрос "Как на вас влияют обращения Зеленского с призывами не паниковать?", 21,5% отмечают, что эти обращения их успокаивают, 10,6% - что, наоборот, пугают, но большинство (62%) ответили, что не обращают на них внимания.

Исследование проведено с 28 по 31 января 2022 года методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.