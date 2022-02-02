Компания Mediascope выбрана единым измерителем интернет-аудитории в РФ

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия при Роскомнадзоре в среду провела отбор уполномоченной организации по исследованию объема интернет-аудитории, выбрав в качестве таковой компанию Mediascope, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По результатам конкурса единым измерителем выбрана компания Mediascope, которая до сегодняшнего дня также являлась телеизмерителем", - говорится в сообщении РКН.

Закон об исследовании российской интернет-аудитории

В июле 2021 года президент РФ подписал закон № 266, в соответствии с которым на РКН была возложена обязанность по выбору уполномоченной организации по исследованию объёма аудитории.

"Единые измерения и наличие уполномоченной организации призваны обеспечить открытость, сопоставимость и достоверность данных, полученных в результате исследований объема аудитории телеканалов, сетевых изданий и других онлайн-платформ", - говорится в сообщении РКН.

Уполномоченная организация будет измерять только те интернет-ресурсы, которые РКН внёс в специальный реестр.

В ведомстве уточнили, что комиссия рекомендовала РКН включить в реестр 79 информационных ресурсов, объём аудитории которых подлежит исследованию, в том числе 27 аудиовизуальных сервисов, четыре новостных агрегатора, восемь социальных сетей, 26 зарегистрированных средств массовой информации, 14 иных информационных ресурсов. Перечень ресурсов не окончательный и может дополняться.

Ресурсы, попавшие в реестр, должны передавать уполномоченной организации данные в соответствии с постановлением правительства от 12 ноября 2021 года, для чего установить специальное программное обеспечение измерителя (счетчик) или же передавать набор данных самостоятельно.

Включенные в реестр ресурсы получат соответствующее уведомление от РКН и с 1 марта 2022 года приступят к взаимодействию с Mediascope в части предоставления необходимых данных для исследования аудитории.

Согласно законодательству, уполномоченная организация обязана ежегодно предоставлять РКН отчет об объеме аудитории интернет-ресурсов и публиковать его на своем официальном сайте в интернете.