YouTube и Facebook обязали сотрудничать с единым измерителем интернет-аудитории

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия при Роскомнадзоре (РКН) утвердила перечень ресурсов, которые обязаны предоставлять компании Mediascope сведения о своей аудитории, в числе таких ресурсов - YouTube, Netflix, "Яндекс. Новости", сайты российских СМИ и телеканалов.

В перечень вошли 27 аудиовизуальных сервисов, входящих в соответствующий реестр ведомства, в том числе Netflix. В списке также четыре новостных агрегатора - "Яндекс.Новости", "Рамблер", "СМИ2" и "Новости.Mail.ru".

В исследуемые интернет-ресурсы попали социальные сети Facebook, Twitter, TikTok, "Одноклассники", "ВКонтакте", Likee, Instagram, а также видеохостинг YouTube, принадлежащий Google.

Взаимодействие с Mediascope для исследования интернет-аудитории также должны осуществлять владельцы сайтов 26 зарегистрированных СМИ, среди которых порталы трех крупнейших российских новостных агентств, телеканалов, таких как Первый канал, "Звезда", "МИР", а также газеты "Коммерсантъ", "Ведомости" и РБК, радиостанции "Эхо Москвы" и др.

Среди других ресурсов названы, в частности, сайты телеканала "МУЗ-ТВ", "Спас", "ТНТ", "Карусель", сайты "Яндекс Дзен", "Яндекс Видео", а также видеохостинг "Газпром-медиа RuTube".

Всего, как ранее сообщалось, в перечне 79 ресурсов. Согласно протоколу заседания комиссии от 2 февраля, опубликованному на сайте РКН, Mediascope, выбранный единым измерителем интернет-аудитории, до 16 февраля должен представить предложения по структуре и составу ежегодного отчета о проведенных исследованиях.

Закон об исследовании интернет-аудитории в РФ

В июле 2021 года президент РФ подписал закон № 266 ФЗ, в соответствии с которым на РКН возложена обязанность по выбору уполномоченной организации по исследованию объема аудитории интернет-ресурсов. Единые измерения и наличие уполномоченной организации призваны обеспечить открытость, сопоставимость и достоверность данных, полученных в результате исследований объема аудитории телеканалов, сетевых изданий и других онлайн-платформ.

Уполномоченная организация, которой выбран Mediascope, будет измерять только те интернет-ресурсы, которые РКН внес в специальный реестр. Состав перечня может меняться по решению комиссии.

Ресурсы, попавшие в реестр, должны передавать уполномоченной организации данные в соответствии с постановлением правительства, для чего должны установить специальное программное обеспечение измерителя (счетчик) или же передавать набор данных самостоятельно. Включенные в реестр ресурсы получат соответствующее уведомление от РКН и с 1 марта 2022 года приступят к взаимодействию с Mediascope в части предоставления необходимых данных для исследования аудитории, сообщили ранее в РКН.

Согласно законодательству, уполномоченная организация обязана ежегодно предоставлять РКН отчет об объеме аудитории интернет-ресурсов и публиковать его на своем официальном сайте.

Mediascope (ранее компания TNS Gallup Media (TNS Russia), 80% которой принадлежит ВЦИОМ Медиа, в 2016 году была выбрана единым телеизмерителем, в 2019 году она вновь выиграла конкурс на три следующих года.