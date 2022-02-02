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Оборот торгов Мосбиржи на всех рынках вырос в январе на 36,5%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в январе 2022 года вырос на 36,5% по сравнению с январем прошлого года и составил 87,2 трлн рублей, говорится в сообщении биржи.

Объем торгов на фондовом рынке в январе увеличился на 62,6%, до 5 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 87,4% до 4,2 трлн рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями сократился почти на 5%, до 790,2 млрд рублей.

Оборот торгов на срочном рынке увеличился на 43,4% - до 16,7 трлн рублей, или 209,8 млн контрактов против 158,8 млн контрактов в январе 2021 года. Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца вырос на 21,1% и составил 829,2 млрд рублей. Объем торгов на рынке стандартизированных производных инструментов (СПФИ) вырос в 6,6 раза и составил 433,6 млрд рублей.

Объем торгов на валютном рынке вырос на 18,2% и достиг 27 трлн рублей. На торги инструментами спот пришлось 10 трлн рублей, на сделки своп и форварды - 17 трлн рублей.

Оборот торгов на денежном рынке увеличился на 53,4% - до 37,8 трлн рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом вырос на 39,5% и составил 20,6 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия вырос на 6,4%, до 7,2 трлн рублей.

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) увеличился в 1,6 раза, до 7,9 млрд рублей, в том числе объем торгов золотом - 7,6 млрд рублей (1,7 т), серебром - 0,3 млрд рублей (5,3 т).

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