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Глава CNN покинул пост из-за служебного романа

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Глава телеканала CNN Джефф Цукер объявил в среду об отставке в связи с тем, что тайно состоял в романтических отношениях с коллегой.

"В рамках расследования деятельности Криса Куомо (бывший ведущий телеканала, брат экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо - ИФ) на CNN меня спросили об отношениях по взаимному согласию с моей коллегой, с которой я работал более 20 лет. Я признал, что за последние годы эти отношения развивались. Я должен был раскрыть, когда они начались, но я не сделал этого. Я совершил ошибку. В связи с этим сегодня я ухожу в отставку", - говорится в опубликованном телеканалом заявлении Цукера.

"Я благодарен тысячам невероятно талантливых работников, которые помогли сделать (работу в CNN - ИФ) такой радостью для меня и таким успехом для всех нас. Я желаю всем только самого лучшего в грядущие годы", - написал Цукер.

Глава конгломерата WarnerMedia, в который входит телеканал CNN, Джейсон Килар заявил, что принял отставку Цукера. "Мы благодарим Джеффа за его вклад за последние девять лет", - отметил Килар в письме к сотрудникам. Он подчеркнул, что вскоре в WarnerMedia назовут временного руководителя CNN.

Как отмечает CNN, уходящий с поста Цукер состоит в отношениях с директором телеканала по маркетингу Эллисон Голласт, которая остается работать на телеканале. По ее словам, она на протяжении долгих лет дружила с Цукером, но затем, в период пандемии коронавируса, их отношения изменились.

"Мы с Джеффом были близкими друзьями и профессиональными партнерами на протяжении около 20 лет. Недавно, в период COVID-19, наши отношения изменились. Я сожалею, что мы не раскрыли этого в надлежащее время", - приводит CNN выдержки из заявления Голласт.

Цукер возглавил CNN в 2013 году. До этого 25 лет он проработал на телеканале NBC. С 2007 по 2011 он руководил холдингом, который включал вещательную сеть, новостные и спортивные подразделения, кабельную сеть, Universal Pictures и тематические парки развлечений.

CNN Джефф Цукер

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