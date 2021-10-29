На экс-губернатора Нью-Йорка Куомо подали иск с обвинением в домогательствах

Экс-губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В суд города Олбани поступил иск против бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо с обвинением в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press.

В одностраничном документе экс-губернатор обвиняется в том, что 7 декабря 2020 года он сунул руку под женскую рубашку жертвы. Это первый судебный иск, подтверждающий обвинения относительно домогательств к женщинам со стороны Куомо. Копия иска размещена на сайте NBC New York.

Губернатор ушел в отставку в августе на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Ранее прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс обнародовала результаты независимого расследования, в котором говорилось о том, что Куомо домогался сексуально как минимум 11 женщин, в том числе - своих сотрудниц, нарушив федеральное законодательство и законы штата. До публикации итогов расследования отдельные женщины публично обвинили губернатора в ненадлежащем поведении. В августе Куомо ушел в отставку, однако продолжил отрицать обвинения.