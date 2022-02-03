Meta в IV квартале снизила чистую прибыль на 8%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms (ранее Facebook), которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, сократила чистую прибыль в четвертом квартале на 8% и дала слабый прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $10,285 млрд, или $3,67 в расчете на акцию, по сравнению с $11,219 млрд, или $3,88 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

При этом выручка увеличилась на 20% и достигла $33,671 млрд против $28,072 млрд годом ранее. В том числе рекламные доходы повысились до $32,64 млрд с $27,19 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $3,85 на акцию при выручке в $33,4 млрд.

В первом квартале Meta планирует получить выручку в диапазоне $27-29 млрд, что оказалось хуже средних ожиданий экспертов в $30,2 млрд.

Количество пользователей соцсети Facebook с активностью учетной записи не реже раза в месяц (MAU) на конец декабря достигло 2,91 млрд человек, увеличившись за год на 4%. Число ежедневно активных пользователей (DAU) повысилось на 5% - до 1,93 млрд.

По оценкам компании, около 2,82 млрд человек в мире пользуются Facebook, Instagram, WhatsApp или Messenger ежедневно, и порядка 3,59 млрд человек - хотя бы раз в месяц. Эти показатели выросли за год соответственно на 8% и 9%.

В прошедшем квартале Meta выкупила собственные акции на сумму $19,18 млрд, а в целом по итогам 2021 года сумма buyback составила $44,81 млрд.

Штат Meta на конец декабря насчитывал почти 72 тыс. человек, увеличившись за год на 23%.

Котировки акций компании после публикации отчетности рухнули более чем на 20% на дополнительных торгах. Рыночная стоимость Meta с начала текущего года повысилась на 4%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 3,7% за этот период.