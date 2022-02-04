Состояние Марка Цукерберга рухнуло почти на $30 млрд за один день

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Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Состояние сооснователя Facebook Марка Цукерберга сократилось на $29,7 млрд за один день на фоне падения акций Meta Platforms (ранее Facebook) в четверг из-за плохой отчетности.

Текущее состояние Цукерберга, которому принадлежит 13% акций Meta, оценивается в $84,8 млрд, по данным Forbes. Американский предприниматель впервые с лета 2015 года не входит в десяток самых богатых людей на планете.

При этом падение состояния Цукерберга приблизилось к рекорду, но не побило его. В ноябре прошлого года основатель Tesla Inc. Илон Маск объявил о продаже 10% акций Tesla, после чего его состояние сократилось на $35 млрд. На прошлой неделе Маск обеднел еще на $25,8 млрд, сообщил Bloomberg.

Котировки акций Meta рухнули на 26% по итогам торгов в четверг. Капитализация компании сократилась на $232,02 млрд, что стало максимальным падением за одну сессию за всю историю торгов акциями американских компаний. Это произошло после того, как Meta отчиталась о сокращении чистой прибыли на 8%, до $3,67 на акцию, что оказалось ниже ожиданий рынка на уровне $3,85 на акцию. Meta к тому же дала слабый прогноз роста выручки в текущем квартале и предупредила, что ее издержки из-за новой политики конфиденциальности Apple могут достигнуть $10 млрд.