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"Металлоинвест" продаст "Уральскую сталь" Загорскому трубному заводу

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - "Металлоинвест" собщил, что заключил соглашение с Загорским трубным заводом (ЗТЗ) о продаже 100% акций АО "Уральская сталь" (Оренбургская область).

Базовая цена покупки составляет $500 млн, она подлежит корректировке в соответствии с условиями договора купли-продажи, следует из сообщения "Металлоинвеста".

Закрытие сделки ожидается в феврале 2022 года.

"Металлоинвест" продолжит обеспечивать "Уральскую сталь" железорудным сырьем на рыночных условиях.

"Металлоинвест полностью фокусируется на развитии активов в Центральной России с целью укрепления лидерских позиций в "зеленой металлургии": производстве железа прямого восстановления и продуктов на его основе. Сделка соответствует нашей стратегии качественных изменений, позволяя повысить рентабельность продаж и оптимизировать торговый баланс. Из производственных процессов компании будут полностью исключены производство и использование коксующегося угля, агломерата и чугуна, что позволит сократить прямые выбросы парниковых газов на 48%", - заявил через пресс-службу гендиректор компании Назим Эфендиев.

"Уральская сталь" станет важной частью стратегии ЗТЗ по строительству интегрированного металлургического холдинга", - подчеркнул генеральный директор ЗТЗ Денис Сафин.

"Металлоинвест" и "Загорский трубный завод" в начале 2020 года объявляли, что ведут переговоры о стратегическом партнерстве по развитию "Уральской стали" и вхождению ЗТЗ в капитал предприятия. "Уральскую сталь" ЗТЗ рассматривал как площадку для нового проекта - производства бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG).

ЗТЗ весной 2020 года получил одобрение Федеральной антимонопольной службы на покупку 100% акций завода, однако позднее компании сообщили об отказе от партнерства. "Металлоинвест" в середине прошлого года говорил, что отказался от идеи продать "Уральскую сталь" и рассматривает строительство на предприятии модуля прямого восстановления железа (ПВЖ).

"Уральская сталь" входит в "Металлоинвест" с 2006 года. Предприятие является ведущим российским производителем мостовых сталей, поставляет стальную продукцию для строительства, производства труб, судовой стали. В 2021 году комбинат произвел 2,4 млн тонн чугуна и 1,5 млн тонн стали.

Суммарный объем инвестиций "Металлоинвеста" в развитие предприятия составил около $1,2 млрд.

Металлоинвест ЗТЗ Уральская сталь Оренбургская область Назим Эфендиев Денис Сафин

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