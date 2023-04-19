Неаудированная EBITDA "Уральской стали" в 2022 году выросла до 30,5 млрд рублей

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Неаудированная EBITDA "Уральской стали" в 2022 году выросла в полтора раза, до 30,5 млрд рублей, сообщила компания в презентации.

В 2023 году, с учетом ввода в строй в III квартале цеха по выпуску бесшовных труб (мощностью 250 тысяч тонн в год), EBITDA компании может повыситься до 42,3 млрд рублей (+38,7%).

Рентабельность по EBITDA в 2023 году, как говорится в презентации, увеличится до 26% с 21% по итогам 2022 года.

Неаудированная выручка "Уральской стали" по МСФО в 2022 году составила 143,3 млрд рублей (+0,6%), в 2023 году ожидается рост показателя на 15%, до 165,3 млрд рублей. В структуре выручки "Уральской стали" в 2022 году 72% приходилось на сталь и прокат, 21% - на товарный чугун, 2% - на коксохимическую продукцию.

Чистый долг с учетом поручительств "Уральской стали" за "Загорский трубный завод" в 2022 году находился на отметке 28,3 млрд рублей (против отрицательного значения в 9,2 млрд рублей годом ранее). Соотношение чистый долг / EBITDA на конец 2022 года составляло 0,9х. При этом целевой ориентир по данному показателю на 2022 год находился на отметке не более 1,7х, а на 2023 год он составляет не более 1,5х.

Капитальные расходы в 2022 году были на уровне 4,3 млрд рублей, в 2023 году ожидается их существенный прирост до 10,3 млрд рублей.

"Уральская сталь" (Новотроицк, Оренбургская область) входит в металлургический холдинг, созданный в результате покупки меткомбината "Загорским трубным заводом" в 2022 году у "Металлоинвеста".