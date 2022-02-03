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ФАС рекомендовала производителям сахара скорректировать ценовую политику

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба в порядке сдерживания цен на социально значимые товары рекомендовала производителям сахара скорректировать торгово-сбытовую политику (ТСБ), указав в ней цену на сахар-песок, поставляемый в организации розничной торговли.

"Мы предлагаем производителям указать в своих ТСБ, которые размещаются на официальных сайтах организаций, цену на сахар, реализуемый в организации розничной торговли. Таким образом, процесс ценообразования будет более прозрачным", - заявили в пресс-службе ФАС.

Регулятор также предложил производителям установить максимальную торговую наценку для дистрибьюторов, приобретающих сахар для поставки в организации розничной торговли, и ввести запрет на перепродажу этого сахара третьим лицам, говорится в сообщении ведомства.

Если дистрибьюторы не будут выполнять эти требования, ФАС предлагает производителям расторгать с ними договоры.

В прошлом году цены на сахар (а также на подсолнечное масло) в России как в опте, так и в рознице регулировались соглашениями между производителями и ритейлерами. В этом году прибегать к этому механизму не планируется, не раз заявляли ведомства. В частности, в Минпромторге говорили, что существующая система взаимодействия участников отрасли с государством и между собой позволяет не прибегать к таким жестким мерам.

ФАС Минпромторг

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