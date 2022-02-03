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Банк Англии повысил ставку второй раз подряд впервые с 2004 года

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Банк Англии по итогам февральского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 0,5% с 0,25%, как и ожидали аналитики и экономисты.

Таким образом, ставка была повышена второй раз подряд впервые с 2004 года.

Решение было принято пятью членами Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC) из девяти, тогда как четверо выступили за повышение ставки на 0,5 процентного пункта, до 0,75%, говорится в пресс-релизе ЦБ.

Решение поднять ставку было принято на фоне растущей инфляции. Как отмечается в пресс-релизе, "инфляция, как ожидается, продолжит расти в ближайшие месяцы, приблизившись к 6% в феврале и марте ".

Как сообщалось ранее, потребительские цены в Великобритании в декабре 2021 года подскочили на 5,4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, показав рекордные темпы роста с марта 1992 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с ноябрем, когда потребительские цены выросли на максимальные с сентября 2011 года 5,1%.

Кроме того, члены MPC единогласно приняли решение о том, что Банк Англии должен прекратить реинвестировать поступления от погашаемых гособлигаций. Это соответствует намерению регулятора сокращать объемы бумаг постепенно и предсказуемым образом, отмечается в пресс-релизе.

Объем программы выкупа активов был оставлен на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов.

Банк Англии также пересмотрел прогнозы ВВП и инфляции Великобритании на 2022 год. Теперь регулятор ожидает, что британская экономика вырастет на 3,75% в текущем году против ноябрьского прогноза, предусматривавшего рост на 5%. Инфляция, согласно обновленному прогнозу, составит 5,75%, а не 3,5%, как прогнозировалось в ноябре.

MPC продолжит внимательно следить за развитием ситуации в экономике, в том числе за влиянием "омикрона", отмечается в пресс-релизе ЦБ.

Фунт стерлингов подорожал на 0,1% в паре с долларом США, до $1,3587, на итогах заседания Банка Англии. Фондовый индекс FTSE 100 опустился на 0,2%.

Очередное заседание Банка Англии состоится 17 марта.

Банк Англии Великобритания

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