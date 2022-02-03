РФ в 2021 году снизила производство сельхозпродукции впервые с 2018 года

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Хозяйства всех категорий РФ (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные) в 2021 году произвели продукции на 7 трлн 572 млрд 344,5 млн рублей (в фактических ценах), что на 0,9% меньше, чем в 2020 году (в сопоставимых ценах), следует из данных Росстата.

Снижение произошло впервые с 2018 года. Тогда сельхозпроизводство сократилось на 0,2%. В 2020 году сельхозпроизводство выросло на 1,3%.

Наибольший спад произошел в растениеводстве, где производство снизилось на 1,4%, до 4 трлн 382 млрд 624 млн рублей. В животноводстве снижение составило 0,2%, до 3 трлн 189 млрд 721 млн рублей.

По данным Росстата, производство продукции в сельхозорганизациях в 2021 году уменьшилось на 0,2%, до 4 трлн 478 млрд 122 млн рублей. Снижение произошло за счет ухудшения показателей в растениеводстве - на 2,5% (до 2 трлн 458 млрд 154,8 млн). В то же время в животноводстве производство выросло на 1,1% (до 2 трлн 019 млрд 967,3 млн).

В личных подсобных хозяйствах населения спад производства составил 2,1%, до 1 трлн 929 млрд 179 млн рублей. В том числе производство продукции животноводства сократилось на 3%, до 977 млрд 120,3 млн рублей, растениеводства - на 1,1%, до 952 млрд 058,7 млн рублей.

В то же время фермерские хозяйства в прошлом году сохранили положительную динамику. Производство сельхозпродукции в этом секторе выросло на 1,3%, до 1 трлн 165 млрд 044 млн рублей. Наибольшими темпами развивалось животноводство. Здесь рост составил 2,4%, до 192 млрд 633,7 млн рублей. Производство продукции растениеводства увеличилось на 1,1%, до 972 млрд 409,7 млн рублей.