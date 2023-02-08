Росстат сообщил о росте сельхозпроизводства в IV квартале на 9,4%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года сельхозпроизводство в России выросло на 9,4% против 12,7% в III квартале, сообщил Росстат.

По итогам года, как сообщало ведомство ранее, производство сельхозпродукции выросло на 10,2%. В 2021 году этот показатель снизился на 0,4%.

Росстат также сообщил, что индексы сельхозпроизводства в 2022 году были пересчитаны "в связи с получением годовых предварительных данных по производству сельскохозяйственной продукции".

Так, согласно пересчитанным данным, в январе сельхозпроизводство выросло на 3,4% (ранее сообщалось о 0,8%), в феврале - 3,9% (1,1%), марте - 7,4% (3%), апреле - 8,9% (3,2%), мае - 8,1% (2,1%), июне - 8,2% (2,1%), июле - 7,7% (0,8%), августе - 15,4% (8,8%), сентябре - 13,6% (6,7%), октябре - 10,9% (4,2%), ноябре - 6,2% (1,6%).

Как говорится в обзоре Минэкономразвития о ситуации в экономике в 2022 году, оценка за январь-ноябрь пересмотрена Росстатом с роста на 4,7% (в годовом выражении) до 10,4% "из-за перераспределения сбора урожая поздних культур внутри года". В декабре рост в годовом выражении составил 6,1%.