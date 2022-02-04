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Украинский транзит газа снижается четвертый день, "Ямал-Европа" все еще в реверсе

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Отбор российского газа европейскими потребителями по украинскому направлению снижается четвертый день - после 107 млн кубометров 1 февраля, 91 млн кубометров 2 февраля, 82 млн кубометров 3 февраля - заявка на 4 февраля составляет уже 70 млн кубических метров, свидетельствуют оперативные данные "Оператора ГТС Украины".

В январе транзит газа через Украину составил в среднем 54 млн куб. м в сутки (минимум 43 млн куб. м и максимум 74 млн куб. м), что в два раза меньше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

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Прямые (с востока на запад) мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными "Газпромом" (по итогам вечерней и ночной сессии бронирования), свидетельствуют данные GSA Platform.

Торги газом на хабе TTF, эталонной площадке Европы, в четверг закрылись на уровне $937 за тысячу кубометров после $884 в среду.

Новости о поступлении новых объемов импортного газа из России в Европу влияют на цены в Европе, а цены влияют на дальнейшие заявки на поставку импортного газа. С начала месяца рынок ищет баланс между объемом импорта и возможностями отбора из ПХГ и терминалов по приему сжиженного природного газа.

Украина газ Ямал-Европа

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