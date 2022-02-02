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Газопровод "Ямал-Европа" так и не вернулся к прокачке российского газа

Газопровод "Ямал-Европа" так и не вернулся к прокачке российского газа
Архивное фото
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Аверсные мощности газопровода "Ямал-Европа" пока так и остаются невостребованными.

Прошлым вечером платформа бронирования GSA Platform сообщила о выкупе мощностей польского участка магистрали на конец газовых суток 1 февраля с 0:00 до 8:00 по Москве в объеме 1,6 млн куб. м в час. Но в прокачке это бронирование было реализовано лишь на два часа – потом газопровод остановился.

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Задание на новые газовые сутки, 2 февраля, предусматривает небольшой реверс из Германии в Польшу. Поставки в прямом направлении - с востока на запад - не были заказаны ни в ходе регулярной, вечерней сессии бронирования, ни в ходе ночной сессии.

"Ямал-Европа" не качал газ в прямом направлении (с востока на запад) с 21 декабря прошлого года.

Днем ранее – с 1 февраля – "Газпром" увеличил прокачку газа через Украину в два раза к среднему уровню за января (107,7 млн куб. м), практически полностью выбрав мощности, забронированные по долгосрочному контракту.

Обновленная заявка на транзит через Украину на 2 февраля – 90,9 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные "Оператора ГТС Украины".

Информация о росте прокачки через Украину привела к снижению спотовой цены газа в Европе на 8% – до $880 за тысячу кубометров. Возобновление прямой прокачки по "Ямалу-Европе" станет еще одним "медвежьим" фактором.

Газпром Ямал-Европа

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