Руководство "Магнита" задумалось о проведении buyback

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Руководство "Магнита" может обратиться к совету директоров с предложением об обратном выкупе акций, сказал "Интерфаксу" президент, гендиректор компании Ян Дюннинг.

"Текущие котировки акций компании не отражают фундаментальную стоимость ее бизнеса, а скорее являются следствием множества внешних факторов, находящихся вне нашего контроля. Поэтому мы не исключаем, что можем обратиться к совету директоров с предложением об обратном выкупе", - заявил он.

"В любом случае мы будем рассматривать buyback как дополнительный способ аллокации капитала, который не приведет к сокращению дивидендных выплат", - добавил Дюннинг.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов и второй по выручке. Основным акционером компании является Marathon Group Александра Винокурова - ей принадлежит 29,2% акций. Free float составляет 66,7%.

Уставный капитал ПАО "Магнит" составляет 1 млн 19,113,55 тыс. рублей, он состоит из 101 млн 911,355 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

Как сообщалось, по итогам девяти месяцев 2021 года "Магнит" выплатил дивиденды в размере 294,37 рубля на акцию, в сумме 30 млрд рублей.

Дивиденды "Магнита" по итогам девяти месяцев 2020 года составили 245,31 рубля на акцию, в сумме - 25 млрд рублей. Столько же ритейлер выплатил по итогам прошлого года. Таким образом, дивиденды "Магнита" за 2020 год с учетом промежуточных составили 50 млрд рублей.